Юрий Савичев о жизни в Германии: «Выучился на медтехника — ремонтирую аппараты. От футбола отошел, там одни нервы – я не выдержал»

Юрий Савичев рассказал о своей жизни в Германии.

Автору золотого гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле сегодня исполнилось 60 лет.

«От футбола я отошел. Пробовал тренировать в низших лигах, но не пошло — не мое. Сын Юрка работает в медицинской клинике. Я выучился на медицинского техника — ремонтирую аппараты. Я тут уже девять лет. Здесь стабильная зарплата.

Долго привыкал, что надо рано вставать. В 7:00 начинается рабочий день, в 15:30 заканчивается. В субботу и воскресенье выходные. В футболе одни нервы. Я не выдержал», — сказал Савичев.