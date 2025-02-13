Юрий Савичев о жизни в Германии: «Выучился на медтехника — ремонтирую аппараты. От футбола отошел, там одни нервы – я не выдержал»
Юрий Савичев рассказал о своей жизни в Германии.
Автору золотого гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле сегодня исполнилось 60 лет.
«От футбола я отошел. Пробовал тренировать в низших лигах, но не пошло — не мое. Сын Юрка работает в медицинской клинике. Я выучился на медицинского техника — ремонтирую аппараты. Я тут уже девять лет. Здесь стабильная зарплата.
Долго привыкал, что надо рано вставать. В 7:00 начинается рабочий день, в 15:30 заканчивается. В субботу и воскресенье выходные. В футболе одни нервы. Я не выдержал», — сказал Савичев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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