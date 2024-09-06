Савичев о бизнесе в 90-х: «Тяжело, бывшие спортсмены входили в другие структуры, торпедовский вратарь – в бауманскую бригаду. Я имел представление, как с ними общаться»

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Николай Савичев высказался о бизнесе в России в 1990-е годы.

– Читал, что после карьеры вы занялись бизнесом. Что за бизнес?

– Был такой бизнес, чтобы чем-то заняться. В школу тренером пока не брали, не было предложений.

У нас с Юркой (брат Савичева - Спортс’‘) был друг по кличке Тойота. Они купили станок для изготовления гвоздей. Я пришел к этому другу и помогал. Год, наверное, мы штамповали гвозди в середине 1990-х.

– Каково было заниматься бизнесом в 1990-х?

– Тяжело. Но я имел представление, как общаться с бывшими спортсменами, хоть они и входили уже в другие структуры.

Приходилось как-то крутиться, «крыша» своя тоже была. Но я был бывшим футболистом, многие знали, что бизнес легальный, и особо не били по карману.

К нам и торпедовцы приезжали. Один наш вратарь входил в бауманскую бригаду (Бауманская организованная преступная группировка – одна из самых известных ОПГ Москвы 1990-х – Спортс’‘). Приезжали за гвоздями. Было такое время.

– К вам ведь и Валентин Козьмич Иванов обращался?

– Было и такое. Тойота работал с командой, встречал и провожал судей. А фирма называлась «777». Видимо, одна из семерок была в честь моего брата – Юрка играл под этим номером. А Тойота был любителем закинуть за воротник и «три семерки под коньяк» (смеется).

У него была такая работа – встречать и провожать судей, организовывать стол. Плюс помогал продавать машины. Тогда легко могли кинуть, но он был вхож в автомобильный бизнес.

– Ваш брат Юрий зарабатывает ремонтом медицинского оборудования в Германии. Вы могли для себя представить что-то подобное?

– Я и представить не мог, что брат этим займется (смеется). Все-таки олимпийский чемпион, огромный опыт.

Он пытался тренировать, но там была какая-то лагерная история. То есть всех собирают в какие-то лагеря, выезжают в Нидерланды. Он поработал несколько лет на этом уровне в качестве тренера, но бросил. Говорит, даже немцам, оставившим след в истории, тяжело устроиться в профессиональном футболе.

Брата звали несколько раз в России. Помню, какой-то немец зашел в Раменское. Они интересовались, сможет ли брат помочь преодолеть языковой барьер и поработать в России. Юрка отказался, – сказал бывший футболист и тренер московского «Торпедо» Савичев.

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2 комментария
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Ответ Sobachkin
А сейчас все во власть
Пилить - легче, чем организовать бизнес, производство...
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