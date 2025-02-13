У Кейна 73 гола в 74 матчах за «Баварию». Форвард забил в 5-м матче подряд
Харри Кейн забил в 5-м матче подряд.
Форвард «Баварии» забил «Селтику» (2:0, второй тайм) в первом отборочном матче плей-офф Лиги чемпионов. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В пятницу англичанин дважды поразил ворота «Вердера» (3:0) в рамках Бундеслиги. До этого был дубль против «Хольштайна» (4:3), а также по голу против «Фрайбурга» и «Слована» в Лиге чемпионов.
Всего за «Баварию» у Кейна 73 гола в 74 матчах. С полной статистикой 31-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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