«Лейпциг» купил вингера Франции U18 Гомиса за 1 млн евро. Его хотели «Милан» и «Астон Вилла»
«Лейпциг» приобрел вингера сборной Франции U18.
В немецкий клуб перешел Тидьям Гомис. С 18-летним футболистом заключен контракт сроком до 2029 года. Игрок взял 27-й номер.
По сведениям журналиста Филиппа Хинце, «Кан» получит около 1 млн евро. Изначально планировалось, что Гомис перейдет бесплатно ближайшим летом, но в итоге было решено заключить сделку сейчас. «Милан» и «Астон Вилла» пытались перехватить футболиста.
В этом сезоне Тидьям провел 20 матчей во второй лиге Франции и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лейпцига»
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