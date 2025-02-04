«Лейпциг» купил вингера Франции U18 Гомиса за 1 млн евро. Его хотели «Милан» и «Астон Вилла»

«Лейпциг» приобрел вингера сборной Франции U18.

В немецкий клуб перешел Тидьям Гомис . С 18-летним футболистом заключен контракт сроком до 2029 года. Игрок взял 27-й номер.

По сведениям журналиста Филиппа Хинце, «Кан» получит около 1 млн евро. Изначально планировалось, что Гомис перейдет бесплатно ближайшим летом, но в итоге было решено заключить сделку сейчас. «Милан » и «Астон Вилла » пытались перехватить футболиста.

В этом сезоне Тидьям провел 20 матчей во второй лиге Франции и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .