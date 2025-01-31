Ямаль продлит контракт с «Барсой» в июле, когда ему будет 18. Будущая зарплата в 7-8 млн евро в год – 3-я в команде после Левандовского и де Йонга (Хосе Альварес)

Ламин Ямаль продлит контракт с «Барселоной» после наступления совершеннолетия.

Об этом сообщил журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес.

По его информации, полузащитник продлит свой контракт, когда ему исполнится 18 лет. Ключевая дата – 13 июля, день рождения игрока.

По новому контракту Ламин будет зарабатывать 7-8 млн евро в год. Это будет самая высокая зарплата в команде после Роберта Левандовского и Френки де Йонга .

Действующее соглашение испанца рассчитано до июня 2026 года. Со статистикой 17-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

«Барса» хочет сделать Ямаля самым высокооплачиваемым игроком постепенно: «Нельзя давать 15 млн евро 17-летнему парню, потому что в 23 года он может запросить вдвое больше» (Diario Sport)