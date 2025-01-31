Ямаль продлит контракт с «Барсой» в июле, когда ему будет 18. Будущая зарплата в 7-8 млн евро в год – 3-я в команде после Левандовского и де Йонга (Хосе Альварес)
Ламин Ямаль продлит контракт с «Барселоной» после наступления совершеннолетия.
Об этом сообщил журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес.
По его информации, полузащитник продлит свой контракт, когда ему исполнится 18 лет. Ключевая дата – 13 июля, день рождения игрока.
По новому контракту Ламин будет зарабатывать 7-8 млн евро в год. Это будет самая высокая зарплата в команде после Роберта Левандовского и Френки де Йонга.
Действующее соглашение испанца рассчитано до июня 2026 года. Со статистикой 17-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
«Барса» хочет сделать Ямаля самым высокооплачиваемым игроком постепенно: «Нельзя давать 15 млн евро 17-летнему парню, потому что в 23 года он может запросить вдвое больше» (Diario Sport)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер El Chiringuito TV
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем