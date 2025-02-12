«МЮ» уволил начальницу команды, работавшую в клубе 30 лет. Сотрудники шокированы «жестоким» решением

«МЮ» увольняет сотрудницу, работавшую в клубе почти 30 лет.

По данным The Times, «Манчестер Юнайтед » решил уволить начальницу команды Джеки Кэй. Женщина, выросшая в семье фанатов «МЮ», работает в клубе с 1995 года. Сначала она была ассистентом бывшего генерального директора Дэвида Гилла, а затем более десяти лет отвечала за логистику первой команды.

Отмечается, что Кэй была чрезвычайно популярной фигурой среди игроков и некоторых тренеров. Один инсайдер описал ее как «масло в машине».

Сотрудники клуба были шокированы и расстроены увольнением Кэй, которое описывается как «жестокое». Они утверждают, что Джеки «отдала жизнь клубу». О решении ей сообщили на прошлой неделе.

В «Манчестер Юнайтед» отказались комментировать увольнение. Предполагается, что оно не связано с недавними новостями о сокращениях в клубе.

«МЮ» сократит свыше 100 сотрудников ради экономии. Работники связывают это с «сомнительными» летними закупками на 200 млн фунтов и неудачами с тен Хагом и Эшуортом

В «МЮ» считают, что новая волна сокращений позволит экономить около 45 млн фунтов в год. В клубе не опровергли, что могут уволить 100-200 сотрудников