«МЮ» следит за Дугласом Луисом. Возможен обмен с «Ювентусом» на Зиркзе
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Дугласу Луису.
Tuttosport сообщает, что манкунианцы продолжают следить за бывшим полузащитником «Астон Виллы», выступающим за «Ювентус».
В то же время «бьянконери» по-прежнему хотят видеть в своем составе форварда Джошуа Зиркзе, играющего за «МЮ».
В связи с этим возможен вариант, при котором клубы обменяться футболистами.
Луис провел 14 игр в Серии А и не отметился результативными действиями. На счету Зиркзе 24 матча в АПЛ и 3 гола.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tuttosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем