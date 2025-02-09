«МЮ» следит за Дугласом Луисом. Возможен обмен с «Ювентусом» на Зиркзе

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Дугласу Луису.

Tuttosport сообщает, что манкунианцы продолжают следить за бывшим полузащитником «Астон Виллы», выступающим за «Ювентус ».

В то же время «бьянконери» по-прежнему хотят видеть в своем составе форварда Джошуа Зиркзе , играющего за «МЮ ».

В связи с этим возможен вариант, при котором клубы обменяться футболистами.

Луис провел 14 игр в Серии А и не отметился результативными действиями. На счету Зиркзе 24 матча в АПЛ и 3 гола.