Мотта про 2:1 с ПСВ: «Шаг в правильном направлении, очень сбалансированный матч. Больше игроков «Ювентуса» стали появляться в штрафной – постоянно работаем над этим»

Тиаго Мотта назвал победу над ПСВ шагом в правильном направлении.

«Ювентус» обыграл ПСВ (2:1) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это победа – шаг в правильном направлении.

Но нам нужно сыграть на максимальном уровне и во втором матче, чтобы противостоять атакующей команде, которая прессингует и играет в действительно хороший футбол. Мы будем готовы достичь нашей цели – продолжить выступление в Лиге чемпионов .

Согласен, что это был очень сбалансированный матч. Больше наших футболистов стали появляться в чужой штрафной.

Мы постоянно работаем над этим, потому что нам нужно атаковать в штрафной, а в таких ситуациях нам часто не хватает поддержки. В этом смысле мы сыграли немного лучше.

Чем больше игроков в штрафной, тем выше шансы забить», – сказал главный тренер «Ювентуса » Тиаго Мотта .