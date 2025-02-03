Санчо о Рэшфорде в «Астон Вилле»: «Он вернулся!»
Джейдон Санчо отреагировал на переход Маркуса Рэшфорда в «Астон Виллу».
Бирмингемский клуб арендовал вингера у «Манчестер Юнайтед» с правом выкупа за 40 млн фунтов и взял на себя 75% его зарплаты.
«Он вернулся!» – написал вингер «Челси», выступавший ранее за «МЮ».
Последний раз Рэшфорд выходил на поле в составе манкунианцев 12 декабря – в матче Лиги Европы с «Викторией» (2:1).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Маркуса Рэшфорда
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