Санчо о Рэшфорде в «Астон Вилле»: «Он вернулся!»

Джейдон Санчо отреагировал на переход Маркуса Рэшфорда в «Астон Виллу».

Бирмингемский клуб арендовал вингера у «Манчестер Юнайтед » с правом выкупа за 40 млн фунтов и взял на себя 75% его зарплаты.

«Он вернулся!» – написал вингер «Челси», выступавший ранее за «МЮ».

Последний раз Рэшфорд выходил на поле в составе манкунианцев 12 декабря – в матче Лиги Европы с «Викторией» (2:1).