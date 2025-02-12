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  • «В Германии должны перестать верить, что только наши ценности могут быть навязаны всему миру». Румменигге о баннерах фанатов «Баварии» в адрес Аль-Хелайфи
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«В Германии должны перестать верить, что только наши ценности могут быть навязаны всему миру». Румменигге о баннерах фанатов «Баварии» в адрес Аль-Хелайфи

Карл-Хайнц Румменигге не поддержал баннеры в адрес Нассера Аль-Хелайфи.

В ноябре 2024 года «Бавария» и «ПСЖ» (1:0) сыграли в Лиге чемпионов. Болельщики мюнхенцев вывесили два баннера в сторону президента французского клуба, на одном из которых было написано: «Футбол принадлежит мне? Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!».

«Я хорошо знаю Нассера. Мы дружим. Оскорблять его – это некрасиво. Он надежный человек.

Но поскольку он катарец, а ЧМ-2022 прошел в Катаре, его выбрали врагом ультрас. Это неправильно.

Мы в Германии должны перестать верить, что только наши ценности могут быть навязаны всему миру.

Политики совершают эту большую ошибку, а теперь, к сожалению, и футбол, и значительная часть средств массовой информации.

Франц Беккенбауэр всегда говорил: «Когда ты указываешь пальцем на других, три пальца указывают на тебя», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в интервью Bild.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
logoБавария
logoНассер Аль-Хелайфи
logoКарл-Хайнц Румменигге
logoлига 1 Франция
logoбундеслига Германия
брань
logoПСЖ
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