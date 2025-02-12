«В Германии должны перестать верить, что только наши ценности могут быть навязаны всему миру». Румменигге о баннерах фанатов «Баварии» в адрес Аль-Хелайфи

Карл-Хайнц Румменигге не поддержал баннеры в адрес Нассера Аль-Хелайфи.

В ноябре 2024 года «Бавария » и «ПСЖ » (1:0) сыграли в Лиге чемпионов. Болельщики мюнхенцев вывесили два баннера в сторону президента французского клуба, на одном из которых было написано: «Футбол принадлежит мне? Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!» .

«Я хорошо знаю Нассера. Мы дружим. Оскорблять его – это некрасиво. Он надежный человек.

Но поскольку он катарец, а ЧМ-2022 прошел в Катаре, его выбрали врагом ультрас. Это неправильно.

Мы в Германии должны перестать верить, что только наши ценности могут быть навязаны всему миру.

Политики совершают эту большую ошибку, а теперь, к сожалению, и футбол, и значительная часть средств массовой информации.

Франц Беккенбауэр всегда говорил: «Когда ты указываешь пальцем на других, три пальца указывают на тебя», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в интервью Bild.