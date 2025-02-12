«В Германии должны перестать верить, что только наши ценности могут быть навязаны всему миру». Румменигге о баннерах фанатов «Баварии» в адрес Аль-Хелайфи
В ноябре 2024 года «Бавария» и «ПСЖ» (1:0) сыграли в Лиге чемпионов. Болельщики мюнхенцев вывесили два баннера в сторону президента французского клуба, на одном из которых было написано: «Футбол принадлежит мне? Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!».
«Я хорошо знаю Нассера. Мы дружим. Оскорблять его – это некрасиво. Он надежный человек.
Но поскольку он катарец, а ЧМ-2022 прошел в Катаре, его выбрали врагом ультрас. Это неправильно.
Мы в Германии должны перестать верить, что только наши ценности могут быть навязаны всему миру.
Политики совершают эту большую ошибку, а теперь, к сожалению, и футбол, и значительная часть средств массовой информации.
Франц Беккенбауэр всегда говорил: «Когда ты указываешь пальцем на других, три пальца указывают на тебя», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в интервью Bild.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий