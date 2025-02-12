Стоунз о поражении от «Реала»: «Гнев и разочарование. «Ман Сити» нужно сохранять позитивный настрой, но это трудно»

Джон Стоунз заявил о гневе и разочаровании после поражения от «Реала».

«Манчестер Сити» уступил мадридскому клубу (2:3) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов . По ходу второго тайма «горожане» вели 2:1.

«Боролись до самого конца, но произошло два эпизода – и мы проиграли. Мне как защитнику неприятно, когда проигрываешь с таким счетом. Это чувство гнева и разочарования.

Тренер сказал, что мы должны нести ответственность за то, что делаем на поле. И я думаю, что мы это делаем. Нам нужно быть более собранными, когда случаются такие неудачные моменты.

У нас была отличная возможность отправиться на «Бернабеу» с преимуществом 2:1. Не получилось. Нам нужно сохранять позитивный настрой, хотя это сейчас и трудно», – сказал защитник «Манчестер Сити » Джон Стоунз .

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