«Реал» победил «Сити» (3:2), дважды отыгрываясь по ходу матча. В лайве на камбэк мадридцев давали 63.00

«Реал» обыграл «Манчестер Сити » (3:2) на выезде в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Мадридцы дважды отыгрывались по ходу встречи. Победный мяч на 92-й минуте забил Джуд Беллингем.

На 85-й минуте при счете 2:1 в пользу «Сити» на победу «Реала » давали коэффициент 63.00.

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