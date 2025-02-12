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  • Энрике о 3:0 с «Брестом»: «Матч с «Сити» раскрепостил «ПСЖ», уверенность на максимуме. Надо спросить у Дембеле, что он ел на Рождество»
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Энрике о 3:0 с «Брестом»: «Матч с «Сити» раскрепостил «ПСЖ», уверенность на максимуме. Надо спросить у Дембеле, что он ел на Рождество»

Луис Энрике высказался о победе над «Брестом» (3:0).

«Я доволен результат. «Брест» – это команда, которая забила нам восемь голов в пяти последних матчах, и мне понравилась наша сплоченность. Они могли забить, особенно после углового. Нам повезло. Результат не совсем отражает то, что показал «Брест».

Цифры говорят сами за себя. Есть стабильность, благодаря которой команда становится лучше. «Брест» доставил нам проблем. Мы хорошо оборонялись. Наша команда создана для атаки. Сейчас у нас очень хорошая серия. Матч с «Манчестер Сити» (4:2) раскрепостил нас. Уровень уверенности на максимуме.

Не может быть и речи о том, чтобы воспринимать ответный матч против «Бреста» как тренировку. В последних пяти матчах против них дважды, ведя в два мяча, мы сыграли вничью. Наша цель – выйти в 1/8, победив в этом матче. Именно этого мы будем добиваться».

О Витинье

Он уникален, занимает ключевую позицию в опорной зоне. Он приносит огромную пользу, он силен физически и ментально. Витинья олицетворяет идеального полузащитника.

О Дембеле, сделавшем дубль (француз забивает в 8-м матче подряд)

«Надо спросить у него, что он ел на Рождество. Он полностью уверен в себе. Когда я в детстве играл в PlayStation, это был тот самый футболист, которого часто выбирали. Он был хорош уже в прошлом сезоне, но в 2025 году стал еще лучше. Видно, как партнеры ищут его и находят. У него безупречное поведение, – сказал главный тренер «ПСЖ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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