Тренер «Бреста» Руа о шансах на камбэк после 0:3 с «ПСЖ»: «Это почти миссия невыполнима. В командном плане «Париж» стал сильнее, чем в прошлом году, они в своей лучшей форме»

Эрик Руа оценил вероятность камбэка против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/16 финала «Брест» уступил парижанам на своем поле со счетом 0:3.

«После матчей с «ПСЖ» всегда о чем-то сожалеешь. До перерыва у нас был шанс вернуться в игру. Мне не в чем упрекнуть свою команду. Нам не хватило качества как в атаке, так и в обороне против «ПСЖ», который сейчас находится в своей лучшей форме.

Счет 0:3 – тяжелый, но победа «ПСЖ» была заслуженной и закономерной. Можем ли мы представить, что выиграем 4:0 на «Парк де Пренс»? (смеется). Главное – не пропустить. «ПСЖ» забивает всем. Это почти миссия невыполнима…

В пятницу нам нужно будет показать хорошую игру, потому что мы хотим бороться в Лиге 1. Нет ничего хуже, чем не иметь целей в конце сезона. Чтобы доставить проблемы этому «ПСЖ », нужно было быть более эффективными в завершении. «ПСЖ» объективно сильнее нас. В двухматчевом противостоянии всегда можно надеяться на хороший результат, но третий пропущенный гол был очень важным.

В начале второго тайма у нас был сильный отрезок, но мы не смогли им воспользоваться. Мы не можем претендовать на полный контроль игры, особенно в этом турнире. «ПСЖ» способен выиграть Лигу чемпионов? Они входят в число 4-5 команд, которые могут победить. Я не думаю, что они слабее «Барселоны». В командном плане «Париж» стал сильнее, чем в прошлом году. Они способны на все. Но есть и другие очень сильные команды. Для победы также нужна доля удачи. Посмотрим, что с ними будет дальше. И потом, впереди еще ответный матч!» – сказал главный тренер «Бреста ».