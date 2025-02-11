Холанд впервые забил «Реалу» – в пятой игре

Эрлинг Холанд впервые забил в ворота «Реала».

Нападающий «Манчестер Сити» отправил мяч в сетку ворот мадридцев на 19-й минуте матча Лиги чемпионов . Результативную передачу грудью сделал защитник Йошко Гвардиол.

Судьи изучили эпизод в связи с возможным офсайдом. Главным арбитром Клеманом Тюрпеном было принято решение засчитать мяч.

Холанд проводит пятую игру против испанской команды в своей карьере. Прежде отличиться ему не удавалось.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Манчестер Сити » можно ознакомиться здесь .