Холанд впервые забил «Реалу» – в пятой игре
Эрлинг Холанд впервые забил в ворота «Реала».
Нападающий «Манчестер Сити» отправил мяч в сетку ворот мадридцев на 19-й минуте матча Лиги чемпионов. Результативную передачу грудью сделал защитник Йошко Гвардиол.
Судьи изучили эпизод в связи с возможным офсайдом. Главным арбитром Клеманом Тюрпеном было принято решение засчитать мяч.
Холанд проводит пятую игру против испанской команды в своей карьере. Прежде отличиться ему не удавалось.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Манчестер Сити» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем