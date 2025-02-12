Холанд столкнулся с судьей Тюрпеном в центре поля в матче «Сити» – «Реал» и упал на газон

Эрлинг Холанд столкнулся с судьей в матче с «Реалом».

«Манчестер Сити» принимает мадридцев в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, второй тайм).

В первом тайме Холанд столкнулся в центре поля с главным арбитром матча Клеманом Тюрпеном . В результате столкновения форвард «Ман Сити » упал на газон, а арбитр уронил баллончик с исчезающим спреем.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображение: кадр из трансляции