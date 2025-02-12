Холанд столкнулся с судьей Тюрпеном в центре поля в матче «Сити» – «Реал» и упал на газон
Эрлинг Холанд столкнулся с судьей в матче с «Реалом».
«Манчестер Сити» принимает мадридцев в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, второй тайм).
В первом тайме Холанд столкнулся в центре поля с главным арбитром матча Клеманом Тюрпеном. В результате столкновения форвард «Ман Сити» упал на газон, а арбитр уронил баллончик с исчезающим спреем.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Хави Брокаля
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