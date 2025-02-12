Холанд забил «Реалу» с пенальти за фол Себальоса на Фодене. Мадридцы пропустили с точки во 2-м матче подряд

«Реал» пропустил с пенальти во второй игре подряд.

На 77-й минуте матча Лиги чемпионов полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден, вышедший на замену в первом тайме, начал смещаться с правого края штрафной к центру и столкнулся с Дани Себальосом. Главный судья Клеман Тюрпен назначил одиннадцатиметровый.

Эрлинг Холанд нанес точный удар и вывел свою команду вперед – 2:1.

В ворота «Реала» впервые назначен пенальти в этой Ла Лиге. Команда Анчелотти била с точки 10 раз, «Барселона» и «Атлетик» – по 4, «Атлетико» – 3