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  • У Холанда 49 голов в 48 матчах ЛЧ. Форвард «Ман Сити» дважды забил «Реалу» и вышел на 10-е место, обогнав Златана и Шевченко в турнире
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У Холанда 49 голов в 48 матчах ЛЧ. Форвард «Ман Сити» дважды забил «Реалу» и вышел на 10-е место, обогнав Златана и Шевченко в турнире

Эрлинг Холанд забил 48-й и 49-й голы в 48-й игре в Лиге чемпионов.

Нападающий «Манчестер Сити» сделал дубль в первом стыковом матче с «Реалом» за выход в 1/8 финала.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Холанд забил 8 голов. Всего на счету Эрлинга 49 голов в турнире, норвежец проводит свой 48-й матч в ЛЧ.

Ранее в турнире Эрлинг играл за «Ред Булл Зальцбург» и «Боруссию» Дортмунд.

В списке лучших бомбардиров в истории соревнования норвежец занимает 10-е место, он обогнал Златана Ибрагимовича и Андрея Шевченко, забивших по 48 голов. У Тьерри Анри 50 мячей, у Килиана Мбаппе – 52. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду (140).

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, первый тайм).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Лиги чемпионов в X
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