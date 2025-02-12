У Холанда 49 голов в 48 матчах ЛЧ. Форвард «Ман Сити» дважды забил «Реалу» и вышел на 10-е место, обогнав Златана и Шевченко в турнире

Эрлинг Холанд забил 48-й и 49-й голы в 48-й игре в Лиге чемпионов.

Нападающий «Манчестер Сити » сделал дубль в первом стыковом матче с «Реалом » за выход в 1/8 финала.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Холанд забил 8 голов. Всего на счету Эрлинга 49 голов в турнире, норвежец проводит свой 48-й матч в ЛЧ.

Ранее в турнире Эрлинг играл за «Ред Булл Зальцбург » и «Боруссию» Дортмунд .

В списке лучших бомбардиров в истории соревнования норвежец занимает 10-е место, он обогнал Златана Ибрагимовича и Андрея Шевченко , забивших по 48 голов. У Тьерри Анри 50 мячей, у Килиана Мбаппе – 52. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду (140).

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, первый тайм).