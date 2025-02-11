Нойер об игровом времени Урбига: «По договоренности с тренером будут матчи, в которых сыграет Йонас. Ему нужно получать практику»

Мануэль Нойер подтвердил, что будет делить игровое время с Йонасом Урбигом.

21-летний голкипер перешел в «Баварию» из «Кельна» январе.

«Если бы он играл за «Баварию» с начала сезона, у него уже было бы несколько матчей (Нойер пропускал несколько игр из-за травмы – Спортс’‘). Я предполагаю, что минимум два матча он точно проведет», – сказал с улыбкой Нойер, имея ввиду свою дисквалификацию в Кубке Германии.

Пока Урбиг не провел ни одного матча за новый клуб.

«Мы стараемся, чтобы Йонас развивался, а для этого ему нужно получать игровую практику. По договоренности с главным тренером и тренером вратарей будут матчи, в которых сыграет Йонас », – сказал вратарь «Баварии».