Нойер об игровом времени Урбига: «По договоренности с тренером будут матчи, в которых сыграет Йонас. Ему нужно получать практику»
Мануэль Нойер подтвердил, что будет делить игровое время с Йонасом Урбигом.
21-летний голкипер перешел в «Баварию» из «Кельна» январе.
«Если бы он играл за «Баварию» с начала сезона, у него уже было бы несколько матчей (Нойер пропускал несколько игр из-за травмы – Спортс’‘). Я предполагаю, что минимум два матча он точно проведет», – сказал с улыбкой Нойер, имея ввиду свою дисквалификацию в Кубке Германии.
Пока Урбиг не провел ни одного матча за новый клуб.
«Мы стараемся, чтобы Йонас развивался, а для этого ему нужно получать игровую практику. По договоренности с главным тренером и тренером вратарей будут матчи, в которых сыграет Йонас», – сказал вратарь «Баварии».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport1
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