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Гол Винисиуса «Зальцбургу» признан лучшим на общем этапе ЛЧ. Удар Холанда в игре со «Спартой» – на 2-м месте

Второй гол Винисиуса Жуниора в ворота «Зальцбурга» особенно понравился фанатам.

На 77-й минуте матча Лиги чемпионов вингер «Реала» получил пас от хавбека Федерико Вальверде, первым касанием ушел за спину защитнику, а вторым пробил в дальний нижний угол.

Этот гол был признан УЕФА лучшим на общем этапе по результатам голосования болельщиков.

На втором месте – точный удар форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в игре со «Спартой», на третьем – мяч Зено Дебаста («Спортинг») в матче с «Лиллем», на четвертом – гол Хакана Чалханоглу («Интер») в ворота «Црвены Звезды».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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