Мостовой о 0:3 «Спартака» в 1-м тайме с «Зенитом»: «Что это было? Хотелось выключить телевизор, безобразие. Против принципиального соперника хотя бы что-то надо показать»

Александр Мостовой отреагировал на 1-м тайм «Спартака» в матче с «Зенитом».

«Спартак» играет с «Зенитом » в рамках Winline Зимнего кубка. Первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу петербуржцев.

«Что это было? Посмотрев первый тайм матча «Спартак » – «Зенит», хотелось выключить телевизор.

То, что я увидел от «Спартака» в первом тайме – безобразие какое-то. Я не знаю, что они там делали, но надеюсь, во втором тайме все изменится. Хотя что может измениться? Только если «Зенит» не выйдет на второй тайм. Не могу подобрать слов.

Предсезонка это предсезонка, за них очки не дают, «Зенит» сегодня выиграет, но им три очка не дадут. Но все равно так нельзя, ты выходишь на игру против принципиального соперника, что-то надо показывать, хотя бы что-то», – сказал бывший полузащитник «Спартака» в перерыве встречи.