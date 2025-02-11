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«Крылья» опровергли возможный уход Осинькина: «Информация не соответствует действительности»

В «Крыльях Советов» опровергли возможную отставку Игоря Осинькина.

Сообщалось, что самарский клуб вновь рассматривает вариант с увольнением главного тренера и связывался с несколькими специалистами, которые могли бы возглавить команду. Бывший тренер «Балтики» Сергей Игнашевич, которому вновь предложили работу в клубе, на этот раз отказался от предложения.

«Под руководством Игоря Осинькина команда продолжает готовиться ко второй части чемпионата. Впереди у ребят запланированный медосмотр и третий сбор, на который тренерский штаб едет в полном составе.

Информация, которая распространяется в сети, не соответствует действительности», – сказал председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Осинькин
logoЧемпионат.com
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