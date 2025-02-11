«Крылья» опровергли возможный уход Осинькина: «Информация не соответствует действительности»
В «Крыльях Советов» опровергли возможную отставку Игоря Осинькина.
Сообщалось, что самарский клуб вновь рассматривает вариант с увольнением главного тренера и связывался с несколькими специалистами, которые могли бы возглавить команду. Бывший тренер «Балтики» Сергей Игнашевич, которому вновь предложили работу в клубе, на этот раз отказался от предложения.
«Под руководством Игоря Осинькина команда продолжает готовиться ко второй части чемпионата. Впереди у ребят запланированный медосмотр и третий сбор, на который тренерский штаб едет в полном составе.
Информация, которая распространяется в сети, не соответствует действительности», – сказал председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем