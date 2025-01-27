«Крылья Советов» внесли первый платеж на 100 млн рублей по долгу «РТ-капитал»

«Крылья Советов» перечислили первый транш для погашения долга перед «РТ-капитал».

Ранее компания «РТ-капитал», входящая в корпорацию «Ростех», подала иск к самарскому клубу в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей. Отмечалось, что основной срок погашения задолженности истек в 2016 году. Суд оставил без движения до 17 февраля.

«27 января клуб осуществил частичное погашение задолженности перед «РТ-капитал» в размере 100 млн рублей», – сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев.

Федорищев об иске к «Крыльям» из-за долга в 897 млн рублей: «Непонятно, зачем «РТ-капитал» делает это в суде – достаточно же сказать, что хотят заем вернуть. Постараемся отдать в этом году»