«Крылья Советов» внесли первый платеж на 100 млн рублей по долгу «РТ-капитал»
«Крылья Советов» перечислили первый транш для погашения долга перед «РТ-капитал».
Ранее компания «РТ-капитал», входящая в корпорацию «Ростех», подала иск к самарскому клубу в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей. Отмечалось, что основной срок погашения задолженности истек в 2016 году. Суд оставил без движения до 17 февраля.
«27 января клуб осуществил частичное погашение задолженности перед «РТ-капитал» в размере 100 млн рублей», – сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев.
Федорищев об иске к «Крыльям» из-за долга в 897 млн рублей: «Непонятно, зачем «РТ-капитал» делает это в суде – достаточно же сказать, что хотят заем вернуть. Постараемся отдать в этом году»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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