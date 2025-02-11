«Крылья» вновь рассматривают увольнение Осинькина. Игнашевич отказался занять его место («Чемпионат»)

«Крылья Советов» подыскивают кандидатов на замену Игорю Осинькину.

Самарский клуб снова предлагал Сергею Игнашевичу возглавить команду. Бывший тренер «Балтики» на этот раз отказался от предложения, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

«Руководство «Крыльев» снова рассматривает вариант с отставкой Осинькина и подбирает кандидатов.

Главные лица клуба на днях провели встречу с Сергеем Гуренко . А Руслану Пименову предложен пост спортивного директора, который уже общался с Осинькиным на предмет возможной отставки», – добавил источник.

Источник добавил, что самарский клуб снова предлагал Сергею Игнашевичу возглавить команду. Бывший тренер «Балтики» на этот раз отказался от предложения.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов » с 2020 года. Под его руководством самарцы победили в ФНЛ и смогли вернуться в Мир РПЛ .