Алаев об Энрике в «Зените»: «Приезд молодых дарований привлекает внимание – «Спартак» ответит большим трансфером, уверен. Ожидаю горячую концовку РПЛ»

Глава Мир РПЛ высказался о зимних трансферах «Зенита» и «Спартака».

В январе «Зенит » подписал полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике Андре за 35 млн евро. «Спартак», как сообщалось ранее, близок к подписанию хавбека «Торино» Ивана Илича .

«Сам факт приезда молодых дарований, таких как Луис Энрике, – это хорошо, это привлекает внимание. Уверен, что «Спартак » тоже ответит большим трансфером.

Говорят, зачем трансферы без еврокубков… Но помимо этого есть звание чемпиона, есть медали. Все хотят выигрывать. Ожидаю горячую концовку второй части чемпионата», – сказал Александр Алаев .

По итогам осенней части сезона в МИр РПЛ лидируют «Зенит» и «Краснодар», набравшие по 39 очков в 18 турах. «Спартак» с 37 очками идет 3-м.