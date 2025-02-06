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  • Алаев об Энрике в «Зените»: «Приезд молодых дарований привлекает внимание – «Спартак» ответит большим трансфером, уверен. Ожидаю горячую концовку РПЛ»
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Алаев об Энрике в «Зените»: «Приезд молодых дарований привлекает внимание – «Спартак» ответит большим трансфером, уверен. Ожидаю горячую концовку РПЛ»

Глава Мир РПЛ высказался о зимних трансферах «Зенита» и «Спартака».

В январе «Зенит» подписал полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике Андре за 35 млн евро. «Спартак», как сообщалось ранее, близок к подписанию хавбека «Торино» Ивана Илича.

«Сам факт приезда молодых дарований, таких как Луис Энрике, – это хорошо, это привлекает внимание. Уверен, что «Спартак» тоже ответит большим трансфером.

Говорят, зачем трансферы без еврокубков… Но помимо этого есть звание чемпиона, есть медали. Все хотят выигрывать. Ожидаю горячую концовку второй части чемпионата», – сказал Александр Алаев.

По итогам осенней части сезона в МИр РПЛ лидируют «Зенит» и «Краснодар», набравшие по 39 очков в 18 турах. «Спартак» с 37 очками идет 3-м.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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