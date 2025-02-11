Видич о переходе в «МЮ»: «Больше боялся тренировок, чем матчей. На базе приходилось играть против Роналду, Руни, Тевеса, ван Нистелроя – было тяжело выжить!»

Неманя Видич вспомнил переход в «Манчестер Юнайтед» в 2006 году.

«Когда я приехал, я больше боялся тренировок, чем матчей.

На базе приходилось играть против таких футболистов, как Криштиану Роналду, Уэйн Руни, Карлос Тевес, Луи Саа, Руд ван Нистелрой и так далее. Было тяжело выжить!» – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Также серб отметил, что ему требовалось время на адаптацию: «Я приехал из России, я был малоизвестен и играл не очень хорошо».