Видич о переходе в «МЮ»: «Больше боялся тренировок, чем матчей. На базе приходилось играть против Роналду, Руни, Тевеса, ван Нистелроя – было тяжело выжить!»
Неманя Видич вспомнил переход в «Манчестер Юнайтед» в 2006 году.
«Когда я приехал, я больше боялся тренировок, чем матчей.
На базе приходилось играть против таких футболистов, как Криштиану Роналду, Уэйн Руни, Карлос Тевес, Луи Саа, Руд ван Нистелрой и так далее. Было тяжело выжить!» – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Также серб отметил, что ему требовалось время на адаптацию: «Я приехал из России, я был малоизвестен и играл не очень хорошо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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