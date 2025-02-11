Видич о бомбардировках Югославии НАТО: «Спокойно живешь в Европе, и вдруг на тебя начинают падать бомбы. Время остановилось, мы жили в страхе. Мне пришлось учиться борьбе за жизнь»

Неманя Видич вспомнил бомбардировки Югославии войсками НАТО.

«Время остановилось. Мы жили в страхе. Это продолжалось два или три месяца.

Это было ужасно. Ты спокойно живешь в Европе, и вдруг на тебя начинают падать бомбы.

Люди говорят: все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Мне пришлось учиться борьбе за жизнь. И это превратило меня в того, кто никогда не сдается.

Все эти конфликты были созданы политиками, а не людьми. Сербы, боснийцы, хорваты, косовары – все мы страдали. Мне все равно, кто виноват. Решением всегда должен быть мир», – сказал бывший защитник «Спартака».