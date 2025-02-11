На игровой форме «Кубани» в матче появился слоган: «Здесь могла быть ваша реклама»

В минувшие выходные возрожденный болельщиками футбольный клуб «Кубань» взял бронзовые медали 2-й лиги Зимнего Первенства Краснодара. Теперь команда готовится к новому региональному турниру, который стартует уже в апреле. Однако дальнейшее участие клуба зависит от финансовой поддержки.

Клуб активно ищет спонсоров, предлагая потенциальным партнерам размещение логотипов на форме, продвижение бренда на своих ресурсах, участие в офлайн-мероприятиях с болельщиками и другие форматы сотрудничества.

Для связи с клубом можно обратиться через Telegram-канал, указанный на форме, или по электронной почте .