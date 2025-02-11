Арне Слот: «Выиграть АПЛ сложнее всего. Много команд могут выиграть 10-15 матчей подряд и стать чемпионами. Если сбавишь обороты – тебя догонят»

Арне Слот назвал АПЛ самым сложным турниром.

В ближайшие две недели «Ливерпуль » проведет четыре матча в английской Премьер-лиге. Сейчас команда лидирует в турнирной таблице, набрав 56 очков за 23 игры.

«Играем по 5 матчей за 15 дней уже семь месяцев. Каждый этап сезона имеет решающее значение, если выступаешь в Премьер-лиге.

В ней сложнее всего победить. Есть много команд, способных стать чемпионами, которые могут выиграть 10-15 матчей подряд. Нельзя сбавлять обороты, нельзя проводить несколько слабых игр, потому что тебя догонят. Вот что такое Премьер-лига, вот почему она такая захватывающая и в ней классно работать.

В прошлом сезоне «Арсенал » проиграл только два из последних 15 или 17 матчей, но «Сити » все равно стал чемпионом. Предстоящие пять матчей важны, но и девять последующих тоже. 23-24 игры до этого были не менее важны», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот .

Санья об «Арсенале»: «Есть отличный шанс выиграть выиграть АПЛ, если не отставать от «Ливерпуля», который не выиграет все матчи. Они могут стать первыми, впереди долгий путь»