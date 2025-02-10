Санья об «Арсенале»: «Есть отличный шанс выиграть выиграть АПЛ, если не отставать от «Ливерпуля», который не выиграет все матчи. Они могут стать первыми, впереди долгий путь»

Бакари Санья высказался о положении «Арсенала» в Премьер-лиге.

– В прошлом сезоне «Арсенал» выиграл 16 из 18 матчей на отрезке, но этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть титул. Нужно ли им повторить это снова?

– Пока «Арсенал» недалеко от «Ливерпуля», у них отличный шанс выиграть титул АПЛ в этом сезоне. Мы знаем, что им придется сыграть друг с другом до конца сезона. «Ливерпуль» потеряет очки. Им предстоят сложные матчи, и я не думаю, что они выиграют их все.

Самое главное для «Арсенала» – не отстать от «Ливерпуля» сейчас. У «Ливерпуля » есть игра в запасе, к следующему четвергу они могут опережать «Арсенал» на 9 очков. Но это не важно и не должно иметь значения для игроков «Арсенала» и Микеля Артеты .

Если «Ливерпуль» проиграет один матч, а «Арсенал» останется позади, то внезапно давление на них действительно начнет расти, чего еще не было в этом сезоне – мы не видели их под таким давлением, и это их заслуга.

«Арсеналу» нужно сосредоточиться на себе, на победе в матчах, на том, чтобы оставаться прочным в обороне. «Арсенал» хвалили за то, что он забил 5 голов «Сити», но мы также должны похвалить их работу в обороне.

Многие фанаты «Арсенала» расстроены тем, что они не на вершине лиги, особенно с учетом того, что «Сити » не в гонке в этом сезоне, но посмотрите на общую картину. «Арсенал» был второй лучшей командой в Премьер-лиге после «Ливерпуля», но они все еще могут оказаться первыми. «Ливерпуль» сейчас на вершине, и они заслуживают этого, но впереди еще долгий путь, – сказал бывший защитник «Арсенала ».