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  • «МЮ» готов отдать Каземиро «Фламенго» в аренду и взять на себя часть зарплаты (Жорже Никола)
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«МЮ» готов отдать Каземиро «Фламенго» в аренду и взять на себя часть зарплаты (Жорже Никола)

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Каземиро в Бразилию.

«Могу вас заверить, что «Фламенго» изучал ситуацию в последние дни. Английский клуб согласился отдать хавбека в аренду и помочь с частью зарплаты.

«Фламенго» понимает, что, учитывая все цифры, это очень рискованный шаг. Даже несмотря на помощь со стороны «МЮ», платить все равно придется очень много», – отметил журналист Жорже Никола.

Daily Mail отмечает, что Каземиро зарабатывает 375 000 фунтов в неделю и находится в числе самых высокооплачиваемых футболистов «Ман Юнайтед».

В этом сезоне 32-летний полузащитник провел 14 игр в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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