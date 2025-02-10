«МЮ» готов отдать Каземиро «Фламенго» в аренду и взять на себя часть зарплаты (Жорже Никола)
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Каземиро в Бразилию.
«Могу вас заверить, что «Фламенго» изучал ситуацию в последние дни. Английский клуб согласился отдать хавбека в аренду и помочь с частью зарплаты.
«Фламенго» понимает, что, учитывая все цифры, это очень рискованный шаг. Даже несмотря на помощь со стороны «МЮ», платить все равно придется очень много», – отметил журналист Жорже Никола.
Daily Mail отмечает, что Каземиро зарабатывает 375 000 фунтов в неделю и находится в числе самых высокооплачиваемых футболистов «Ман Юнайтед».
В этом сезоне 32-летний полузащитник провел 14 игр в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем