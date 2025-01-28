«Рома» может подписать Каземиро. Римляне оценивают возможность трансфера хавбека «МЮ»
Каземиро может продолжить карьеру в Серии А.
«Рома» оценивает возможность приобретения 32-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед», поскольку Леандро Паредес может перебраться в «Бока Хуниорс».
В нынешнем сезоне Каземиро сыграл 14 матчей в АПЛ и забил один гол, проводя на поле в среднем 59 минут.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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