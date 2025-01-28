«Рома» может подписать Каземиро. Римляне оценивают возможность трансфера хавбека «МЮ»

Каземиро может продолжить карьеру в Серии А.

«Рома » оценивает возможность приобретения 32-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед », поскольку Леандро Паредес может перебраться в «Бока Хуниорс». В нынешнем сезоне Каземиро сыграл 14 матчей в АПЛ и забил один гол, проводя на поле в среднем 59 минут.