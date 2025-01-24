Аморим о недостатке игровой практики у Каземиро: «Выбираю футболистов по подходящим к матчу параметрам. Хочу играть в футбол, отличающийся от стиля других тренеров»
Рубен Аморим объяснил, почему Каземиро не играет за «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник появлялся в стартовом составе команды в 4 из 16 матчей под руководством португальского тренера.
«Я выбираю футболистов по параметрам, которые, по моему мнению, подходят в конкретного матча. Все просто.
Мне нужно делать выбор по составу. Я хочу играть в стиле, который иногда отличается от стиля других тренеров.
Мне нужно выбирать, исходя из этого. Вот и все», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Manchester Evening News
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