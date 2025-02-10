«Динамо» договорилось о трансфере Касереса из «Лануса». Защитник сборной Парагвая вылетает на медосмотр («Чемпионат»)
Хуан Касерес вылетает на медосмотр перед трансфером в «Динамо».
Ранее появилась информация, что московский клуб договорился с аргентинским «Ланусом» о стоимости 24-летнего защитника.
«Клубы только сейчас достигли полного соглашения по трансферу игрока, теперь для перехода все готово», – сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
В прошлом сезоне Касерес провел 33 матча во всех турнирах за клуб. В его активе 7 игр за сборную Парагвая.
«Динамо» покупает защитника сборной Парагвая Касереса у «Лануса» (Уриэль Югт)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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