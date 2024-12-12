ЦСКА намерен купить Лончара из «Акрона». Николич лично заинтересован в подписании хавбека, в сделку могут включить Бистровича («РБ Спорт»)

ЦСКА может приобрести Стефана Лончара из «Акрона».

По информации «РБ Спорт», главный тренер армейцев Марко Николич лично заинтересован в подписании полузащитника.

Сербский специалист планирует во время зимних сборов перевести команду на схему 4-3-3 и настаивает на приобретении 28-летнего черногорца.

При этом в потенциальную сделку может быть включен полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, который перейдет в тольяттинский клуб.

В нынешнем сезоне Лончар забил 5 голов и отдал 6 голевых передач в 19 матчах за тольяттинцев. Подробная статистика игрока доступна по ссылке .

Контракт полузащитника с «Акроном » рассчитан до 2027 года.