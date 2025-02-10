  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Оздоев об уголовном деле: «Драки не было, история высосана из пальца. Фанаты АЕК ждали на выезде со стадиона, показывали факи, из автобуса ПАОК вышел Луческу и вся команда. Но никто никого не бил»
Видео
5

Оздоев об уголовном деле: «Драки не было, история высосана из пальца. Фанаты АЕК ждали на выезде со стадиона, показывали факи, из автобуса ПАОК вышел Луческу и вся команда. Но никто никого не бил»

Магомед Оздоев прокомментировал возможное уголовное обвинение в Греции.

Ранее портал SNDA сообщил, что 32-летний хавбек пропустил матч 22-го тура чемпионата Греции против ОФИ (5:0) из-за 10-дневного отстранения, которое получил за потасовку с фанатами клуба АЕК в декабре. Портал Enswi отметил, что против футболиста, его нескольких одноклубников и технического персонала команды возбудили уголовное дело.

«Все началось с того, что после игры к нам в раздевалку зашел президент АЕК – Асланидис. Начал оскорбительно высказываться в адрес нашего тренера. Все были заведенные, но драться с ним никто не стал. Из раздевалки его вывела полиция.

Уже на подземной парковке при выезде со стадиона нас поджидали фанаты АЕК. Они размахивали баннерами и показывали факи. Наш автобус остановился. Из него вышел Рэзван Луческу, а за ним и вся команда. Однако никакой драки не было, никто никого не бил. История высосана из пальца.

Единственное, нас полицейские отталкивали от фанатов щитами, чтобы мы скорее вернулись в автобус. На этом все закончилось. Мы сели и уехали.

В начале февраля, за 3-4 дня до матча с ОФИ, начальник команды вызвал меня, Тайсона, Кендзеру и Ловрена. Сказал, что против нас возбудил дело Гражданский суд. За день до встречи объявили, что нас отстранили на 10 дней от спортивных мероприятий.

Все клубы лиги, кроме АЕК, потребовали отменить наказание, так как спортивный суд давно закрыл дело. Пока что нам не выдвинули обвинений, идет расследование. Юристы ПАОК сказали, что нам ничего не грозит, так как с фанатами мы не дрались», – заявил полузащитник ПАОК Магомед Оздоев.

ПАОК об уголовных обвинениях в адрес Оздоева: «Дело возбуждено на всю команду, а не только на Магомеда. Был судебный приказ о бане на матч, но дальнейших наказаний не ожидается»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoМагомед Оздоев
logoАЕК
болельщики
logoДеян Ловрен
logoТомаш Кендзера
logoТайсон
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Греция
logoРэзван Луческу
logoПАОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ПАОК об уголовных обвинениях в адрес Оздоева: «Дело возбуждено на всю команду, а не только на Магомеда. Был судебный приказ о бане на матч, но дальнейших наказаний не ожидается»
5сегодня, 13:10
Экс-агент Оздоева о 10-дневном бане игрока: «Раздутая история – Магомед в стороне стоял, драки не было. Может, там политические футбольные игры, поэтому так преподносят»
сегодня, 10:50Видео
Отец Оздоева о 10-дневном бане игрока: «Никто никого не ударил, потолкались, вступились за тренера. Лишение свободы? Магомед ни слова про это не говорил»
11вчера, 11:59Видео
Рекомендуем
Главные новости
Гвардиола не обижается на «Реал» из-за бойкота «Золотого мяча»: «Винисиус тоже провел выдающийся год и заслуживал его. Это как случаи в прошлом, когда за него боролись Месси и Роналду»
39 минут назад
Месси презентовал новую домашнюю форму «Интер Майами». Она выполнена в розовых тонах в полоску
1422 минуты назадФото
Бистрович о России: «Беспокоился о безопасности 2-3 года назад, но сейчас все знают, что в Москве нормальная жизнь. Все не так, как пишут в Европе»
2741 минуту назад
Промес не вернется в «Спартак» в ближайшее время, заявил гендиректор «Дубай Юнайтед»: «Шансов нет, как и разговоров. Он физически не может нигде быть, кроме ОАЭ»
4455 минут назад
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Ростов» разгромил «Динамо» 4:0 в матче за 5-е место, «Краснодар» и ЦСКА разыграют 3-е
100сегодня, 14:02
Гвардиола не опасается отставки из «Ман Сити»: «Я здесь из-за того, чего добился в предыдущих сезонах. Не думаю, что меня выгонят на улицу»
22сегодня, 13:57
«Спартак» рассматривает хавбека «Бешикташа» Фернандеша как альтернативу Иличу. Между клубами были неформальные контакты (Metaratings)
20сегодня, 13:41
«Трамп может повлиять на возвращение России в мировой спорт или решение о допуске к ЧМ. Он делает такие шаги, о которых и подумать никто не мог». Депутат Свищев о президенте США
31сегодня, 13:26
«Рубин» запросил более 10 млн евро за Даку. «Локомотив» вышел из переговоров по форварду
15сегодня, 13:16
ПАОК об уголовных обвинениях в адрес Оздоева: «Дело возбуждено на всю команду, а не только на Магомеда. Был судебный приказ о бане на матч, но дальнейших наказаний не ожидается»
5сегодня, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Англии. «Кристал Пэлас» в гостях у «Донкастера»
4921 минуту назад
«Интер» – «Фиорентина». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
21 минуту назад
Макаров после 0:4 с «Ростовом»: «Цель «Динамо» – стать чемпионами, одного очка не хватило в прошлом году. Сборы очень тяжелые, не ставили задачу выйти и победить»
19 минут назад
Колыванов о «Динамо»: «При Личке команда не прогрессирует в обороне. Поплыли после агрессии «Ростова» с первых минут. Не факт, что перестанут делать такие идиотские ошибки в сезоне»
9 минут назад
Дзюба про карьеру актера: «Я думаю, у меня есть потенциал»
512 минут назадКино
Карпин о 4:0 с «Динамо»: «Больше того, что не понравилось, чем понравилось. Слишком много необоснованных потерь в 1-м тайме, это неприемлемо»
22 минуты назад
Диаш о Мбаппе: «Сити» играл против него много раз. Угрозой был не только он – были Неймар и Месси. Чем надежнее мы будем в обороне, тем комфортнее будет игра с «Реалом»
31 минуту назад
«Астон Вилла» купила защитника сборной Турции U21 Озджана у «Касымпаши» за 8 млн евро с учетом бонусов
41 минуту назадФото
Тренер сборной Испании Томе о невызове Эрмосо после поцелуя Рубиалеса: «Это не было наказанием. Я не включила ее по спортивным причинам – на результаты влияет все»
744 минуты назад
Савио о «Сити»: «Болельщики привыкли видеть, как мы выигрываем требл, побеждаем 4 года подряд в АПЛ. Трудный сезон, но в футболе не все радужно и безоблачно»
249 минут назад
Рекомендуем