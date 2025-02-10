Оздоев об уголовном деле: «Драки не было, история высосана из пальца. Фанаты АЕК ждали на выезде со стадиона, показывали факи, из автобуса ПАОК вышел Луческу и вся команда. Но никто никого не бил»

Магомед Оздоев прокомментировал возможное уголовное обвинение в Греции.

Ранее портал SNDA сообщил, что 32-летний хавбек пропустил матч 22-го тура чемпионата Греции против ОФИ (5:0) из-за 10-дневного отстранения, которое получил за потасовку с фанатами клуба АЕК в декабре. Портал Enswi отметил, что против футболиста, его нескольких одноклубников и технического персонала команды возбудили уголовное дело.

«Все началось с того, что после игры к нам в раздевалку зашел президент АЕК – Асланидис. Начал оскорбительно высказываться в адрес нашего тренера. Все были заведенные, но драться с ним никто не стал. Из раздевалки его вывела полиция.

Уже на подземной парковке при выезде со стадиона нас поджидали фанаты АЕК. Они размахивали баннерами и показывали факи. Наш автобус остановился. Из него вышел Рэзван Луческу , а за ним и вся команда. Однако никакой драки не было, никто никого не бил. История высосана из пальца.

Единственное, нас полицейские отталкивали от фанатов щитами, чтобы мы скорее вернулись в автобус. На этом все закончилось. Мы сели и уехали.

В начале февраля, за 3-4 дня до матча с ОФИ, начальник команды вызвал меня, Тайсона , Кендзеру и Ловрена . Сказал, что против нас возбудил дело Гражданский суд. За день до встречи объявили, что нас отстранили на 10 дней от спортивных мероприятий.

Все клубы лиги, кроме АЕК, потребовали отменить наказание, так как спортивный суд давно закрыл дело. Пока что нам не выдвинули обвинений, идет расследование. Юристы ПАОК сказали, что нам ничего не грозит, так как с фанатами мы не дрались», – заявил полузащитник ПАОК Магомед Оздоев .

ПАОК об уголовных обвинениях в адрес Оздоева: «Дело возбуждено на всю команду, а не только на Магомеда. Был судебный приказ о бане на матч, но дальнейших наказаний не ожидается»