  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-агент Оздоева о 10-дневном бане игрока: «Раздутая история – Магомед в стороне стоял, драки не было. Может, там политически футбольные игры, поэтому так преподносят»
0

Экс-агент Оздоева о 10-дневном бане игрока: «Раздутая история – Магомед в стороне стоял, драки не было. Может, там политически футбольные игры, поэтому так преподносят»

Экс-агент Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев высказался об инциденте в Греции.

Напомним, полузащитник был дисквалифицирован на 10 дней после столкновения с фанатами АЕК после матча в декабре 2024-го (0:1), меру официально подтвердили в начале февраля.

Такое же наказание получили его партнеры Томаш Кендзера, Тайсон и Деян Ловрен. Кроме того, за это уже временно отстраняли от футбола главного тренера ПАОК Рэзвана Луческу и его помощников.

«После кубковой игры болельщики АЕКа окружили автобус ПАОК, после чего вышел главный тренер команды Луческу, и болельщики начали его оскорблять, а футболисты просто вступились за него. Глупо было бы, если бы они сидели в автобусе.

Драки не было. Это просто раздутая история. По большому счету Магомед в стороне стоял. Хотя завели уголовное дело на пятерых футболистов и отстранили от игр на 10 дней.

Может, там политически футбольные игры, поэтому они так преподносят. Если смотреть на бытовом уровне, никакого конфликта не было. Значит, собака зарыта в другом месте», – сказал Гаргаев.

Говорят, Оздоеву грозит тюрьма в Греции – за что? Правда ли это? Детали инцидента

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
происшествия
logoМагомед Оздоев
Р-Спорт
Анзор Гаргаев
logoРэзван Луческу
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Говорят, Оздоеву грозит тюрьма в Греции – за что? Правда ли это? Детали инцидента
371 минуту назадВидео
Отец Оздоева о 10-дневном бане игрока: «Никто никого не ударил, потолкались, вступились за тренера. Лишение свободы? Магомед ни слова про это не говорил»
10вчера, 11:59Видео
Рекомендуем
Главные новости
Жена Смолова: «Федя умеет валидировать и поддерживать. Если мне плохо, иду к нему – он дает хорошие советы. Не прошу включения от подруг, у них свои дети и они в ####, как и я»
128 минут назад
«Челси» купил 16-летнего Сатпаева у «Кайрата». Форвард останется в казахстанском клубе до совершеннолетия
1127 минут назад
Шарифи об отношении к России в Европе: «Консерваторы видят в ней друга и союзника. Они никакие не правые. Всем уже надоели эти лево-марксистские моменты с многообразием»
1337 минут назад
Волк о словах Латышонка про 30 тысяч в месяц: «Он скромный человек, который не разбрасывается деньгами. Если мне скажут: «Вот тебе 50 тысяч, проживи», – меня это не будет напрягать»
34сегодня, 10:54
«С япошками бы точно зарубились. Были бы в топе». Экс-игрок «Локомотива» и Узбекистана Денисов о перспективах России на Кубке Азии
39сегодня, 10:50
Капелло об отце в нацистском концлагере: «Он не присоединился к Республике Сало, и его сочли предателем. Я спросил его о санитарных условиях в туалетах, он ответил: «Какие еще туалеты?»
80сегодня, 10:43
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Динамо» сыграет с «Ростовом» за 5-е место, «Краснодар» и ЦСКА разыграют 3-е
19сегодня, 10:40
Представлен мяч для плей-офф ЛЧ. Его дизайн вдохновлен Мюнхеном, где пройдет финал турнира
13сегодня, 10:34Фото
«Олимпиакос» оценивает Коштинью в 20 млн евро. Шансы на сделку с «Зенитом» невысоки (Sport24)
21сегодня, 10:16
«Когда football заканчивается, начинается fútbol». Месси жонглировал мячом для американского футбола в рекламе Apple TV с анонсом сезона МЛС, которую показали после Супербоула
33сегодня, 10:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Две колы по 1,5 литра за день – раньше это было не так сложно. Но сейчас я на пути профессионала. Алкоголь и сигареты – категорически нет». Волк об образе жизни
36 минут назад
Анчелотти пригрозил атакующим игрокам «Реала» заменами в перерыве матча с «Атлетико». Винисиусу он сказал перестать смещаться в центр
717 минут назад
Тедеев о Хусанове: «Я сказал, что растет будущий ван Дейк, когда первый раз увидел его – собирался брать в «Аланию». Хотелось бы увидеть в России уровень, который появился в Узбекистане»
1029 минут назад
Галлас о «Тоттенхэме»: «Все знают, как они будут играть – стоило забить тревогу в конце прошлого сезона. Если защищаться как они, вас накажут»
40 минут назад
«ЦСКА сейчас бедствует. Он был бы чемпионом, если бы тратил как «Спартак» и «Зенит». Пономарев об армейцах
2247 минут назад
Судья Рохас случайно ударил локтем и уронил Субименди в матче с «Эспаньолом». Хавбек «Сосьедада» Барренечеа в шутку показал арбитру воображаемую карточку, пока Мартин лежал на газоне
549 минут назадФото
Дуглас об игре со «Спартаком» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ: «В этих матчах всегда больше накала и эмоций. «Зенит» будет настраиваться только на победу»
2сегодня, 11:01
Альба о результативности Суареса: «Луис всю жизнь забивал и отдавал. Этого не растерять – навыки всегда будут при нем, пока он не выйдет на пенсию»
4сегодня, 10:30
Санья об «Арсенале»: «Есть отличный шанс выиграть выиграть АПЛ, если не отставать от «Ливерпуля», который не выиграет все матчи. Они могут стать первыми, впереди долгий путь»
13сегодня, 10:18
Вице-президент «Галатасарая» про «Адана Демирспор»: «Если уходить после каждого несправедливого пенальти, чемпионат закончится в 4-м туре. Они не могут догнать нас, грязно бороться мы не будем»
2сегодня, 09:56
Рекомендуем