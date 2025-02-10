Экс-агент Оздоева о 10-дневном бане игрока: «Раздутая история – Магомед в стороне стоял, драки не было. Может, там политически футбольные игры, поэтому так преподносят»

Экс-агент Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев высказался об инциденте в Греции.

Напомним, полузащитник был дисквалифицирован на 10 дней после столкновения с фанатами АЕК после матча в декабре 2024-го (0:1), меру официально подтвердили в начале февраля.

Такое же наказание получили его партнеры Томаш Кендзера, Тайсон и Деян Ловрен. Кроме того, за это уже временно отстраняли от футбола главного тренера ПАОК Рэзвана Луческу и его помощников.

«После кубковой игры болельщики АЕКа окружили автобус ПАОК, после чего вышел главный тренер команды Луческу, и болельщики начали его оскорблять, а футболисты просто вступились за него. Глупо было бы, если бы они сидели в автобусе.

Драки не было. Это просто раздутая история. По большому счету Магомед в стороне стоял. Хотя завели уголовное дело на пятерых футболистов и отстранили от игр на 10 дней.

Может, там политически футбольные игры, поэтому они так преподносят. Если смотреть на бытовом уровне, никакого конфликта не было. Значит, собака зарыта в другом месте», – сказал Гаргаев.

Говорят, Оздоеву грозит тюрьма в Греции – за что? Правда ли это? Детали инцидента