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Отец Оздоева о 10-дневном бане игрока: «Никто никого не ударил, потолкались, вступились за тренера. Лишение свободы? Магомед ни слова про это не говорил»

Мустафа Оздоев прокомментировал дисквалификацию футболиста ПАОК.

Напомним, полузащитник был дисквалифицирован на 10 дней после столкновения с фанатами АЕК после матча в декабре 2024-го (0:1), меру официально подтвердили в начале февраля.

Такое же наказание получили его партнеры Томаш Кендзера, Тайсон и Деян Ловрен. Кроме того, за это уже временно отстраняли от футбола главного тренера ПАОК Рэзвана Луческу и его помощников.

Отец Оздоева заявил, что не знает о возможном лишении свободы сына.

«Магомед мне несколько дней назад сказал о своем отстранении, готовится к следующим играм. Я ему в шутку сказал: «Отдохнешь, ничего страшного». Такие моменты бывают.

Грозит лишение свободы? Ни одного слова про это он не говорил. Там не было драки, никто никого не ударил, просто потолкались. Игроки вступились за своего тренера», – сказал отец футболиста ПАОК.

Магомед Оздоев провел 33 матча за команду в сезоне-2024/25, на счету полузащитника 2 гола и 2 ассиста.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: «Спорт-Экспресс»
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дисквалификации
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