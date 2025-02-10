ПАОК об уголовных обвинениях в адрес Оздоева: «Дело возбуждено на всю команду, а не только на Магомеда. Был судебный приказ о бане на матч, но дальнейших наказаний не ожидается»

ПАОК опроверг информацию об уголовном деле в отношении Магомеда Оздоева.

Ранее портал SNDA сообщил, что Оздоев пропустил матч 22-го тура чемпионата Греции против ОФИ (5:0) из-за 10-дневного отстранения, которое получил за потасовку с фанатами клуба АЕК в декабре. Портал Enswi отметил, что против футболиста, его четырех одноклубников и технического персонала команды возбудили уголовное дело.

Среди обвиняемых называется главный тренер клуба Рэзван Луческу . Источник уточняет, что всем участникам грозит лишение свободы на срок не менее трех месяцев и денежный штраф.

«Уголовное дело возбуждено не против Оздоева , а против всей команды ПАОК , эта словесная перепалка была спровоцирована тремя фанатами АЕК. Ни к одному из игроков не было применено дисциплинарное взыскание, и никаких дальнейших наказаний не ожидается.

Был издан судебный приказ о бане на один матч, который автоматически вступил в силу по запросу прокурора, расследующего дело. Он основан на заявлении АЕКа, который традиционно пытается использовать все уловки против нас. В среднем заседание суда проходит через 2-3 года после инцидента», – сообщает пресс-служба греческого клуба.

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