ПАОК об уголовных обвинениях в адрес Оздоева: «Дело возбуждено на всю команду, а не только на Магомеда. Был судебный приказ о бане на матч, но дальнейших наказаний не ожидается»
Ранее портал SNDA сообщил, что Оздоев пропустил матч 22-го тура чемпионата Греции против ОФИ (5:0) из-за 10-дневного отстранения, которое получил за потасовку с фанатами клуба АЕК в декабре. Портал Enswi отметил, что против футболиста, его четырех одноклубников и технического персонала команды возбудили уголовное дело.
Среди обвиняемых называется главный тренер клуба Рэзван Луческу. Источник уточняет, что всем участникам грозит лишение свободы на срок не менее трех месяцев и денежный штраф.
«Уголовное дело возбуждено не против Оздоева, а против всей команды ПАОК, эта словесная перепалка была спровоцирована тремя фанатами АЕК. Ни к одному из игроков не было применено дисциплинарное взыскание, и никаких дальнейших наказаний не ожидается.
Был издан судебный приказ о бане на один матч, который автоматически вступил в силу по запросу прокурора, расследующего дело. Он основан на заявлении АЕКа, который традиционно пытается использовать все уловки против нас. В среднем заседание суда проходит через 2-3 года после инцидента», – сообщает пресс-служба греческого клуба.
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