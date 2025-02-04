Товарищеские матчи. «Локомотив» победил «Ростов», «Рубин» сыграл вничью с «Сурханом», «Ахмат» разгромил «Графичар»
Товарищеские матчи
«Локомотив» – «Ростов» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: 1:0 – Баринов (35), 2:0 – Раков (65, пенальти).
«Локомотив» (1-й тайм): Митрюшкин, Фассон, Монтес, Тикнизян, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Пиняев, Севикян, Воробьев.
«Ростов» (1-й тайм): Ятимов, Мелехин, Поярков, Сутормин, Кучаев, Бабакин, Колтаков, Шанталий, Голенков, Азнауров, Лангович.
Команды сыграли 3 тайма по 30 минут.
«Рубин» Россия – «Сурхан» Узбекистан – 2:2 (0:2)
Голы «Рубина»: 1:2 – Даку (52), 2:2 – Ходжа, (76).
«Рубин» (1-й тайм): Корец, Безруков, Нижегородов, Ашмуратов, Кабутов, Иванов, Йочич, Апшацев, Вада, Мукба, Чуни.
«Ахмат» Россия – «Графичар» Сербия – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Талал (1), 2:0 – Жиров (21), 3:0 – Диванович (59).
«Ахмат» (1-й тайм): Ульянов, Уциев, Шатара, Жиров, Гаибов, Камилов, Диванович, Якуев, Талал, Луна, Руис Диас.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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