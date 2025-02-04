  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Товарищеские матчи. «Локомотив» победил «Ростов», «Рубин» сыграл вничью с «Сурханом», «Ахмат» разгромил «Графичар»
6

Товарищеские матчи. «Локомотив» победил «Ростов», «Рубин» сыграл вничью с «Сурханом», «Ахмат» разгромил «Графичар»

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи.

Товарищеские матчи

«Локомотив» – «Ростов» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – Баринов (35), 2:0 – Раков (65, пенальти).

«Локомотив» (1-й тайм): Митрюшкин, Фассон, Монтес, Тикнизян, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Пиняев, Севикян, Воробьев.

«Ростов» (1-й тайм): Ятимов, Мелехин, Поярков, Сутормин, Кучаев, Бабакин, Колтаков, Шанталий, Голенков, Азнауров, Лангович.

Команды сыграли 3 тайма по 30 минут.

«Рубин» Россия – «Сурхан» Узбекистан – 2:2 (0:2)

Голы «Рубина»: 1:2 – Даку (52), 2:2 – Ходжа, (76).

«Рубин» (1-й тайм): Корец, Безруков, Нижегородов, Ашмуратов, Кабутов, Иванов, Йочич, Апшацев, Вада, Мукба, Чуни.

«Ахмат» Россия – «Графичар» Сербия – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Талал (1), 2:0 – Жиров (21), 3:0 – Диванович (59).

«Ахмат» (1-й тайм): Ульянов, Уциев, Шатара, Жиров, Гаибов, Камилов, Диванович, Якуев, Талал, Луна, Руис Диас.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
товарищеские матчи (клубы)
Сурхан
logoРубин
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoЛокомотив
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Месси хочет посетить Супербоул. Квотербек «Канзас-Сити» Махоумс рад: «Он величайший в своей профессии и один из тех, на кого я могу равняться»
5 минут назад
Александр Мостовой: «Месси, Роналду не просто так говорят, что многие тренеры не понимают футбол. Все визжали: Абаскаль! Благодаря мне поняли, что он посторонний человек»
1011 минут назад
Роналдиньо – самый искусный игрок в истории по версии GiveMeSport. Роналдо – 2-й, Месси – 3-й, Неймар – 8-й, Роналду – 10-й
2518 минут назад
Нико о «Ман Сити»: «Когда тебя хочет видеть лучшая команда за последние 10 лет, у тебя нет другого выбора, кроме как присоединиться к ней. Оказаться в АПЛ – это мечта»
1619 минут назад
Глава «Атлетика» о жалобах «Реала» на судей: «В 2023-м Карвахаль сломал Берчиче малоберцовую кость и получил лишь желтую, а мы остались в меньшинстве и не попали в еврокубки»
2133 минуты назад
«Реал» отказался от участия во встрече с представителями RFEF и CTA. На ней будет обсуждаться вопрос о судействе в Испании
5441 минуту назад
Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» в гостях у «Леганеса», «Барса» сыграет с «Валенсией» в четверг
2452 минуты назад
Депутат Свищев: «Никто не может объяснить, почему на концертах можно продавать пиво, вино, водку, коньяк, да и в театрах тоже, а на спортивном стадионе нельзя»
5852 минуты назад
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
53 минуты назадСпецпроект
Морган о 40-летии Роналду: «Поздравляю величайшего футболиста в истории. Я бы и сейчас подписал его в «Арсенал», но клуб предпочел Хавертца»
41сегодня, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
Орлов о «Зените»: «Если покупать за 20-30 млн правого защитника, это не бизнес. Ненужная роскошь. Позиция укомплектована: есть Эракович, Мантуан»
313 минут назад
Постекоглу о Теле в «Тоттенхэме»: «Он хочет быть здесь, уверен на 100%. Он не отказывал нам, просто тщательно подошел к решению, брал время на размышления»
224 минуты назад
Глушаков о том, что Промес выбрал его в символическую сборную из россиян: «Хороший тренер будет, может»
447 минут назад
Мостовой про фол Тормены на Бокове: «Безобразие. Чуть ногу не сломал парню, зачем так играть?»
сегодня, 16:49
«Мозгов у Батракова пока нет, они появляются в 23-24 года, а мозги пока только у агента, который хочет на халяву срубить капусту». Пономарев о будущем хавбека «Локомотива»
10сегодня, 16:46
Дуду считает, что Акинфеев мог бы играть в европейском топ-клубе: «Анри после матча ЦСКА – «Арсенал» спрашивал, как нам забить»
8сегодня, 16:37
Маккойст о Джеррарде и Руни: «Стивен доказал, что может тренировать на высоком уровне, выигрывать трофеи. Я надеялся, что Уэйн добьется успеха в «Плимуте»
3сегодня, 16:34
Дмитрий Черышев: «Роналду еще точно поиграет на самом высоком уровне 2-3 года. Денис часто рассказывал про него, когда они играли в «Реале». Это очень дисциплинированный и хороший человек»
7сегодня, 16:21
«Байер» – «Кельн». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 16:14
Товарищеские матчи. «Химки» победили «Динамо» Махачкала, «Пари НН» забил 4 гола «Кайрату», «Оренбург» обыграл «Черноморец», «Акрон» был сильнее «Чэнду Жунчэн»
2сегодня, 15:55
Рекомендуем