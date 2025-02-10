Талиске попали бутылкой в голову во время празднования гола в чемпионате Турции. Это был 1-й мяч бразильца в турнире после перехода из «Аль-Насра»
Талиске попали бутылкой в голову после гола в чемпионате Турции.
Инцидент произошел в матче 23-го тура между «Аланьяспором» и «Фенербахче» (0:2). Бразильский хавбек отличился на 42-й минуте и побежал к угловому флажку, чтобы отпраздновать гол.
Он повернулся спиной к трибунам и стал ждать партнеров по команде. В этот момент в него бросили пластиковую бутылку с водой, попав в голову.
Талиске понадобилась медицинская помощь, однако он вернулся на поле и был заменен только на 70-й минуте. Это был первый забитый мяч 31-летнего полузащитника в чемпионате после перехода из саудовского «Аль-Насра».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
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