«Фенербахче» договорился о трансфере Талиски. Он играл за «Аль-Наср» Роналду с сезона-2021/22
Талиска близок к переходу в «Фенербахче».
Турецкий клуб заявил, что достиг договоренности о трансфере 30-летнего футболиста.
Бразилец пройдет медицинское обследование в Стамбуле.
Талиска выступал за «Аль-Наср» с сезона-2021/22. В нынешнем сезоне полузащитник забил 6 голов в 10 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Фенербахче»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем