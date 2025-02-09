Моуринью пригласил в автобус «Фенербахче» бежавшего за ним фаната. Болельщик сфотографировался с игроками и поехал с командой на ужин
Жозе Моуринью пригласил фаната в клубный автобус «Фенербахче».
Турецкий клуб выложил на своем ютуб-канале видео, на котором молодой болельщик бежит рядом с автобусом команды. Моуринью попросил остановить автобус и пригласил мужчину сесть в него.
В автобусе фанат поприветствовал игроков и тренерский штаб «Фенербахче», сделал несколько селфи с футболистами, а затем остался с командой на ужин в отеле.
Фото: ютуб-канал «Фенербахче»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал «Фенербахче»
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