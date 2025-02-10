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  • «Реал» о 96-летии первого матча в лиге: «Он стал отправной точкой для написания легенды «Мадрида» в чемпионате, где наша команда лидирует по количеству чемпионств с 36 титулами»
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«Реал» о 96-летии первого матча в лиге: «Он стал отправной точкой для написания легенды «Мадрида» в чемпионате, где наша команда лидирует по количеству чемпионств с 36 титулами»

«Реал» опубликовал заметку о годовщине первого матча клуба в чемпионате Испании.

«96 лет назад «Реал» провел свой первый матч в чемпионате. Наша команда дебютировала в соревновании 10 февраля 1929 года, когда принимала на стадионе «Чамартин» «Европу» в первом туре лиги. Четыре гола Ласкано, ставшего автором первого гола «Мадрида» в национальном чемпионате, и один гол Мореры закрепили победу со счетом 5:0.

В том первом розыгрыше турнира принимали участие десять команд, а «Реал Мадрид» занял второе место с 11 победами, 1 ничьей и 6 поражениями. Матч против «Европы» стал отправной точкой для написания легенды «Мадрида» в чемпионате, где наша команда лидирует по количеству чемпионств с 36 титулами», – говорится в статье на сайте мадридского клуба.    

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
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