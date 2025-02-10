Тедеев о Хусанове: «Я сказал, что растет будущий ван Дейк, когда первый раз увидел его – собирался брать в «Аланию». Хотелось бы увидеть в России уровень, который появился в Узбекистане»

Заур Тедеев высказался о подготовке молодежи, упомянув Абдукодира Хусанова.

– У меня перед глазами сейчас прекрасный пример, как Анатолий Юревич смог в «Энергетике-БГУ» подготовить правильного центрального защитника – Абдукодира Хусанова . Теперь парень в «Манчестер Сити ». А я его, кстати, хотел брать в «Аланию»…

– Ого.

– Я первый раз его увидел еще очень давно. И сразу сказал, что мне бы такой игрок пригодился бы. Правда, я немножко ошибся, я сказал, что это растет будущий ван Дейк . Сейчас как раз тот уровень игроков, который появился в Узбекистане, очень хотелось бы увидеть у нас в России.

Очень бы хотелось, чтобы в России были сильные центральные защитники примерно такого возраста, где-то 2004 года рождения. Я считаю, что нам этого явно не хватает, особенно в нашей академии. Если мы будем более внимательно к этому относиться, я думаю, что они будут появляться, – сказал главный тренер «Акрона ».