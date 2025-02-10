  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тедеев о Хусанове: «Я сказал, что растет будущий ван Дейк, когда первый раз увидел его – собирался брать в «Аланию». Хотелось бы увидеть в России уровень, который появился в Узбекистане»
10

Тедеев о Хусанове: «Я сказал, что растет будущий ван Дейк, когда первый раз увидел его – собирался брать в «Аланию». Хотелось бы увидеть в России уровень, который появился в Узбекистане»

Заур Тедеев высказался о подготовке молодежи, упомянув Абдукодира Хусанова.

– У меня перед глазами сейчас прекрасный пример, как Анатолий Юревич смог в «Энергетике-БГУ» подготовить правильного центрального защитника – Абдукодира Хусанова. Теперь парень в «Манчестер Сити». А я его, кстати, хотел брать в «Аланию»…

– Ого.

– Я первый раз его увидел еще очень давно. И сразу сказал, что мне бы такой игрок пригодился бы. Правда, я немножко ошибся, я сказал, что это растет будущий ван Дейк. Сейчас как раз тот уровень игроков, который появился в Узбекистане, очень хотелось бы увидеть у нас в России.

Очень бы хотелось, чтобы в России были сильные центральные защитники примерно такого возраста, где-то 2004 года рождения. Я считаю, что нам этого явно не хватает, особенно в нашей академии. Если мы будем более внимательно к этому относиться, я думаю, что они будут появляться, – сказал главный тренер «Акрона».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoМанчестер Сити
logoАбдукодир Хусанов
logoпремьер-лига Англия
logoМатч ТВ
logoАлания Владикавказ
logoвысшая лига Узбекистан
logoАнатолий Юревич
logoЗаур Тедеев
детский футбол
logoВирджил ван Дейк
logoЭнергетик-БГУ
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoСборная Узбекистана по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хусанов забил первый гол за «Ман Сити» – в игре с «Лейтон Ориент». Льюис пробил из-за штрафной, мяч попал в Абдукодира и влетел ворота
918 февраля, 13:52Фото
Пеп поддержал Хусанова после ошибок в матче с «Челси»: «Не собираюсь обвинять его. Должен винить себя, что «Ман Сити» все еще ошибается»
262 февраля, 08:58
«Хусанов – скромный парень, сидел всегда в углу. Но на поле – другой человек, искры летели». Экс-игрок «Энергетика-БГУ» Кокаев о новичке «Сити»
1326 января, 19:30
Кошмарный дебют Хусанова: привоз и чуть не красная к 5-й минуте. Пеп шутит, что надо учить русский или узбекский
16925 января, 22:20
Рекомендуем
Главные новости
Жена Смолова: «Федя умеет валидировать и поддерживать. Если мне плохо, иду к нему – он дает хорошие советы. Не прошу включения от подруг, у них свои дети и они в ####, как и я»
128 минут назад
«Челси» купил 16-летнего Сатпаева у «Кайрата». Форвард останется в казахстанском клубе до совершеннолетия
1127 минут назад
Шарифи об отношении к России в Европе: «Консерваторы видят в ней друга и союзника. Они никакие не правые. Всем уже надоели эти лево-марксистские моменты с многообразием»
1337 минут назад
Волк о словах Латышонка про 30 тысяч в месяц: «Он скромный человек, который не разбрасывается деньгами. Если мне скажут: «Вот тебе 50 тысяч, проживи», – меня это не будет напрягать»
34сегодня, 10:54
«С япошками бы точно зарубились. Были бы в топе». Экс-игрок «Локомотива» и Узбекистана Денисов о перспективах России на Кубке Азии
39сегодня, 10:50
Капелло об отце в нацистском концлагере: «Он не присоединился к Республике Сало, и его сочли предателем. Я спросил его о санитарных условиях в туалетах, он ответил: «Какие еще туалеты?»
80сегодня, 10:43
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Динамо» сыграет с «Ростовом» за 5-е место, «Краснодар» и ЦСКА разыграют 3-е
19сегодня, 10:40
Представлен мяч для плей-офф ЛЧ. Его дизайн вдохновлен Мюнхеном, где пройдет финал турнира
13сегодня, 10:34Фото
«Олимпиакос» оценивает Коштинью в 20 млн евро. Шансы на сделку с «Зенитом» невысоки (Sport24)
21сегодня, 10:16
«Когда football заканчивается, начинается fútbol». Месси жонглировал мячом для американского футбола в рекламе Apple TV с анонсом сезона МЛС, которую показали после Супербоула
33сегодня, 10:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Две колы по 1,5 литра за день – раньше это было не так сложно. Но сейчас я на пути профессионала. Алкоголь и сигареты – категорически нет». Волк об образе жизни
36 минут назад
Анчелотти пригрозил атакующим игрокам «Реала» заменами в перерыве матча с «Атлетико». Винисиусу он сказал перестать смещаться в центр
717 минут назад
Галлас о «Тоттенхэме»: «Все знают, как они будут играть – стоило забить тревогу в конце прошлого сезона. Если защищаться как они, вас накажут»
40 минут назад
«ЦСКА сейчас бедствует. Он был бы чемпионом, если бы тратил как «Спартак» и «Зенит». Пономарев об армейцах
2247 минут назад
Судья Рохас случайно ударил локтем и уронил Субименди в матче с «Эспаньолом». Хавбек «Сосьедада» Барренечеа в шутку показал арбитру воображаемую карточку, пока Мартин лежал на газоне
549 минут назадФото
Дуглас об игре со «Спартаком» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ: «В этих матчах всегда больше накала и эмоций. «Зенит» будет настраиваться только на победу»
2сегодня, 11:01
Экс-агент Оздоева о 10-дневном бане игрока: «Раздутая история – Магомед в стороне стоял, драки не было. Может, там политически футбольные игры, поэтому так преподносят»
сегодня, 10:50
Альба о результативности Суареса: «Луис всю жизнь забивал и отдавал. Этого не растерять – навыки всегда будут при нем, пока он не выйдет на пенсию»
4сегодня, 10:30
Санья об «Арсенале»: «Есть отличный шанс выиграть выиграть АПЛ, если не отставать от «Ливерпуля», который не выиграет все матчи. Они могут стать первыми, впереди долгий путь»
13сегодня, 10:18
Вице-президент «Галатасарая» про «Адана Демирспор»: «Если уходить после каждого несправедливого пенальти, чемпионат закончится в 4-м туре. Они не могут догнать нас, грязно бороться мы не будем»
2сегодня, 09:56
Рекомендуем