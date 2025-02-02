Пеп поддержал Хусанова после ошибок в матче с «Челси»: «Не собираюсь обвинять его. Должен винить себя, что «Ман Сити» все еще ошибается»

Пеп Гвардиола поддержал Абдукодира Хусанова.

20-летний защитник из Узбекистана дебютировал в матче 23-го тура АПЛ против «Челси» (3:1). За первые четыре минуты Хусанов допустил результативную ошибку и получил желтую карточку.

– Оправился ли Хусанов после непростого дебюта?

– Да, конечно! Вы знаете, сколько центральных защитников в этом сезоне допускают такие ошибки, как Хусанов? А защитников, которые нужны всем на высоком, высоком уровне, знаете, сколько?! Очень много.

Так что я не собираюсь обвинять Хусанова в чем-то, скорее я должен винить себя, что мы все еще совершаем ошибки, и центральные защитники должны совершенствоваться.

Я не обвинял его публично и даже в лично. Не собираюсь заниматься подобным с игроками, которые приехали и провели всего одну тренировку. Ему нужно помочь.

Я бы хотел, чтобы мне помогли, если бы я был дебютирующим Хусановым, приехавшим в новую страну, в АПЛ , в новую команду... Язык... Сколько вещей, которые ты никогда не слышал раньше, и еще играешь против Палмера и Джексона. Я бы хотел, чтобы мне помогли, честно.

И это то, что мы должны сделать, и команда это сделала. Мне нравится, как игроки отреагировали, когда это произошло, – сказал тренер «Ман Сити ».