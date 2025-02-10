Альба о результативности Суареса: «Луис всю жизнь забивал и отдавал. Этого не растерять – навыки всегда будут при нем, пока он не выйдет на пенсию»
Жорди Альба высказался о результативности Луиса Суареса в «Интер Майами».
В прошлом сезоне 38-летний форвард забил 25 голов и отдал 12 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.
«Луис всю жизнь забивал голы и отдавал передачи. Эти навыки всегда будут при нем, пока он не выйдет на пенсию. Этого не растерять.
Энергия, которую привносят более молодые игроки, помогает нам. Мы все в силах помогать друг другу», – сказал защитник «Интер Майами» Жорди Альба.
Товарищеский матч. «Интер Майами» разгромил «Олимпию» из Гондураса – 5:0. У Месси 1+2, у Суареса гол и передача
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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