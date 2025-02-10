Альба о Маскерано во главе «Интер Майами»: «Еще в «Барсе» было видно, что он станет тренером. Мы дружили, но теперь отношения должны измениться»
40-летний специалист возглавил клуб в ноябре 2024 года.
«Мы дружили, когда играли в «Барселоне». Мы находились рядом друг с другом на поле, но теперь отношения должны измениться. Он тренер, и мы должны уважать то, что он нам говорит.
Уже тогда было видно, что Маскерано станет тренером. Он всегда был очень требовательным как к себе, так и к другим и устанавливал очень высокие стандарты.
Как партнер по команде он был великолепен, он очень помог «Барселоне», несмотря на то, что не играл на своей естественной позиции. Там был Бускетс, поэтому ему пришлось адаптироваться на позиции центрального защитника, и он очень хорошо справился. Он был примером для всех молодых игроков того времени.
Парни, работавшие под его началом в молодежной сборной Аргентины, говорили мне, что он очень хороший тренер, всегда стоит за своих игроков. Это будет полезно для нас», – сказал защитник «Интер Майами» Жорди Альба.
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