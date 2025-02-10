Альба о Маскерано во главе «Интер Майами»: «Еще в «Барсе» было видно, что он станет тренером. Мы дружили, но теперь отношения должны измениться»

Жорди Альба высказался о назначении Хавьера Маскерано тренером «Интер Майами».

40-летний специалист возглавил клуб в ноябре 2024 года.

«Мы дружили, когда играли в «Барселоне ». Мы находились рядом друг с другом на поле, но теперь отношения должны измениться. Он тренер, и мы должны уважать то, что он нам говорит.

Уже тогда было видно, что Маскерано станет тренером. Он всегда был очень требовательным как к себе, так и к другим и устанавливал очень высокие стандарты.

Как партнер по команде он был великолепен, он очень помог «Барселоне», несмотря на то, что не играл на своей естественной позиции. Там был Бускетс , поэтому ему пришлось адаптироваться на позиции центрального защитника, и он очень хорошо справился. Он был примером для всех молодых игроков того времени.

Парни, работавшие под его началом в молодежной сборной Аргентины, говорили мне, что он очень хороший тренер, всегда стоит за своих игроков. Это будет полезно для нас», – сказал защитник «Интер Майами» Жорди Альба .

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