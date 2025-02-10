Педри об удалении Фермина в матче с «Севильей»: «На днях на мне сфолили еще грубее, и красной карточки не было. Не понимаю этого»

Педри высказался об удалении Фермина Лопеса в матче с «Севильей».

На 60-й минуте хавбек «Барселоны» попытался в подкате выбить мяч у полузащитника Джибриля Соу и сбил соперника, взяв его ногу в своеобразные ножницы. Главный судья Алехандро Эрнандес удалил Лопеса , посмотрев повтор.

«Я сказал судье, что на днях на мне сфолили еще грубее , и красной карточки не было. Я этого не понимаю...

Но решения принимают они [судьи]. Если они показывают красную [в подобных ситуациях], они должны всегда ее показывать», – сказал полузащитник «Барселоны».

Хавбек «Валенсии» Гильямон ударил Педри в голень в подкате. Судья не показал карточку

Экс-судья Фернандес о подкате Гильямона под Педри: «Почему ВАР не вмешался? Хотя удар и выше голени, нога не опиралась на газон, и судьи не увидели риска травмы»

Итурральде считает, что фол на Педри – это удаление: «Гильямон идет в подкат с чрезмерной силой, прямой ногой и на значительной высоте. ВАР должен был вмешаться»