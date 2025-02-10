Педри об удалении Фермина в матче с «Севильей»: «На днях на мне сфолили еще грубее, и красной карточки не было. Не понимаю этого»
На 60-й минуте хавбек «Барселоны» попытался в подкате выбить мяч у полузащитника Джибриля Соу и сбил соперника, взяв его ногу в своеобразные ножницы. Главный судья Алехандро Эрнандес удалил Лопеса, посмотрев повтор.
«Я сказал судье, что на днях на мне сфолили еще грубее, и красной карточки не было. Я этого не понимаю...
Но решения принимают они [судьи]. Если они показывают красную [в подобных ситуациях], они должны всегда ее показывать», – сказал полузащитник «Барселоны».
Хавбек «Валенсии» Гильямон ударил Педри в голень в подкате. Судья не показал карточку
Экс-судья Фернандес о подкате Гильямона под Педри: «Почему ВАР не вмешался? Хотя удар и выше голени, нога не опиралась на газон, и судьи не увидели риска травмы»
Итурральде считает, что фол на Педри – это удаление: «Гильямон идет в подкат с чрезмерной силой, прямой ногой и на значительной высоте. ВАР должен был вмешаться»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий