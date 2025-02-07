Экс-судья Фернандес о подкате Гильямона под Педри: «Почему ВАР не вмешался? Хотя удар и выше голени, нога не опиралась на газон, и судьи не увидели риска травмы»

Экс-судья объяснил, почему арбитр не удалил игрока «Валенсии» в игре с «Барсой».

«Барселона » в гостях громит «Валенсию» (4:0, первый тайм) в 1/4 финала Кубка Испании.

На 8-й минуте полузащитник хозяев Уго Гильямон пошел в подкат и ударил хавбека гостей Педри ногой в голень. Главный арбитр игры Мигель Анхель Ортис Арьяс не показал 25-летнему испанцу карточку.

«Очень жесткий подкат Гильямона под Педри. Почему ВАР не вмешался?

Как я понимаю, хотя удар и пришелся выше голени, нога не опиралась на газон, и судьи не увидели риска травмы. Если бы нога была опорной, то не было бы никакого оправдания», – написал бывший рефери Павел Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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